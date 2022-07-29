Советник главы МВД Украины заявил, что ВСУ смогут воевать лишь несколько месяцев

Советник главы МВД Украины опасается, что у страны закончатся боеприпасы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины при нынешнем уровне поставок оружия и боеприпасов смогут вести боевые действия только несколько месяцев. Об этом заявил в интервью изданию Newsweek советник главы украинского МВД Антон Геращенко.

"При нашем нынешнем уровне поставок, без материальной поддержки Запада, Украина способна воевать еще лишь несколько месяцев", - подчеркнул Геращенко.

В связи с этим он призвал западные страны нарастить производство боеприпасов, так как при прекращении их поставок направленное в страну иностранное вооружение станет "всего лишь металлоломом".

Как ранее писал сайт kp.ru, экономический советник президента Украины Олег Устенко заявил, что Киеву жизненно необходима финансовая поддержка от Запада в размере 9 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета.

"Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно", - подчеркнул Устенко.