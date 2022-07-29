Как снизить платеж по кредиту?

ВТБ предложил клиентам рефинансировать кредиты по ставке от 5,4% годовых и сократить ежемесячные платежи почти вдвое, в зависимости от того, какой была первоначальная ставка.

Новая ставка 5,4% годовых с учетом страхования и дисконта при онлайн-заявке начинает действовать с 1 августа. Распространяется программа на кредиты, полученные не меньше трех месяцев назад, которые ранее не были рефинансированы. Также у заемщика должна отсутствовать текущая просроченная задолженность

- Снижения долговой нагрузки заемщиков – наша стратегическая задача в новых условиях, поэтому ранее ВТБ запустил рефинансирование ипотечных кредитов. Теперь мы предлагаем клиентам снизить ставку и по кредитам наличными, что позволит улучшить ситуацию на рынке розничного кредитования, уменьшить объем финансовых обязательств клиентов и не допустить их просрочки по кредитам, – прокомментировал инициативу начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.

Реструктурировать кредит можно не только за счет более низкой процентной ставки, но и увеличив срок кредитования. При этом можно взять еще один кредит на любые цели.