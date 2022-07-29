Швейцарский банк заблокировал личный счет российского постпреда при ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из швейцарских банков принял решение о блокировке личного счета постоянного российского представителя при женевском отделении Организации Объединения Наций (ООН) Геннадия Гатилова.

«Личный счёт в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован», - приводит РИА Новости заявление сделанное в представительстве, где отмечают, что банковский счет российского дипломата был заблокирован «в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии».

В российском представительстве также подчеркнули, что проблемы, которые возникли с утратой Швейцарией нейтралитета, не ограничились политико-экономической сферой, а вышли в бытовую жизнь постпредства.

«Ситуация усугубляется также искусственными препонами в повседневной жизни нашей дипмиссии. Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов», - говорится в заявлении.