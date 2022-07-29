Курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с 8 июля 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евро и доллар продолжают укрепляться по отношению к рублю. Так, в пятницу, 29 июля, европейская валюта поднялась выше 63 рублей, что произошло впервые с 8 июля этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Курс евро расчетами «завтра» на 14.32 по московскому времени поднялся на 1,84 рубля, достигнув отметки в 63,6 рубля. Доллар подорожал на 1,26 рубля, до 62,08 рубля

Напомним, ранее эксперты компании «Ренессанс Капитал» представили прогноз, в котором говорилось о том, что в следующем году стоит ожидать, что среднегодовой курс российской валюты должен вернуться к показателям 83 рубля за доллар. Согласно данным аналитиков, соответствующий прогноз может сбыться, если у России получится заместить выпадающий экспорт нефти в Европейский союз на 50%.