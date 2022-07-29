Володин поручил принять меры из-за продажи детских фотообоев, где Крым изображен частью Украины

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Москвы пожаловались спикеру Госдумы Вячеславу Володину, что детские фотообои с ложной информацией о принадлежности Крыма, Южной Осетии, Абхазии, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) продавались на территории России французской сетью "Леруа Мерлен". Об этом сообщается на сайте Государственной думы.

В частности, российская республика Крым почему-то изображена частью Украина, а независимые Абхазия, Южная Осетия, ЛНР и ДНР отнесены к другим странам.

"Это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться", - подчеркнул Володин.

В связи с этим председатель нижней палаты российского парламента поручил Комитету по безопасности принять все необходимые меры, в том числе передать информацию в контрольно-надзорные органы.

На ее основании в магазинах должны пройти проверки. В случае выявления случаев нарушения законодательства, будут приняты меры реагирования.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за то, чтобы он стал частью РФ. 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали "да" вхождению в РФ. 17 марта была провозглашена независимая республика Крым. На следующий день Крым подписал договор о вхождении во состав Российской Федерации.

Как ранее писал сайт kp.ru, в мае Вячеслав Володин сообщил, что против России с 2014 года, когда Крым вошел в состав страны, введено 10128 санкций, в том числе 2754 – до начала российской специальной военной операции на Украине и 7374 – после старта спецоперации.