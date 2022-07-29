Адвокат Бессонова рассказала, что дети-инвалиды старше 18 лет могут претендовать на алименты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Адвокат, основатель адвокатского кабинета BonaFides Виктория Бессонова напомнила россиянам про правила выплаты родителем алиментов.

Так, обычно процесс выплаты алиментов прекращается в день совершеннолетия ребенка. Однако бывают такие случаи, когда отец или мать обязаны поддерживать своего ребенка материально и после 18 лет. Об этом пишет Газета.Ru.

- Статьей 85 Семейного кодекса РФ предусмотрено право на алименты после совершеннолетия. Им обладают нетрудоспособные, проще говоря, инвалиды. Они могут потребовать уплаты алиментов с обоих родителей путем заключения нотариального соглашения или через суд, - объяснила юрист.

Бессонова добавила, что суд оценит, достаточно ли у истца средств для обеспечения необходимых потребностей с учетом госвыплат.

Ранее телеканал "360" сообщал про мифы об алиментах. Так, один из главных мифов, в который верят многие родители-одиночки, что если их бывший партнер не работает, то алименты с него взыскать нереально. Это не так. Задолженность растет все время, даже если неплательщик никак не оформлен и не получает никакого дохода. Рано или поздно ему придется погасить всю накопившуюся сумму.