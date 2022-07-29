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Политика29 июля 2022 12:21

Путин назначил замдиректора департамента Минфина Валентину Антропову заместителем главы МЧС

Нануне глава государства назначил генерал-полковника Горемыкина заместителем министра обороны России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин назначил замдиректора департамента Минфина Валентину Антропову заместителем главы МЧС

Путин назначил замдиректора департамента Минфина Валентину Антропову заместителем главы МЧС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Валентины Антроповой заместителем министра по чрезвычайным ситуациям РФ. Ранее она занимала должность заместителя директора департамента бюджетной политики в сфере военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Министерства финансов России.

«Назначить Антропову Валентину Викторовну заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий», – говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Антропова может занять в МЧС должность замминистра по экономике предполагает. Она предполагает координацию работы финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, управления стратегического планирования и организационной работы.

Как писал сайт kp.ru, накануне Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны России.