Путин назначил замдиректора департамента Минфина Валентину Антропову заместителем главы МЧС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Валентины Антроповой заместителем министра по чрезвычайным ситуациям РФ. Ранее она занимала должность заместителя директора департамента бюджетной политики в сфере военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Министерства финансов России.

«Назначить Антропову Валентину Викторовну заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий», – говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Антропова может занять в МЧС должность замминистра по экономике предполагает. Она предполагает координацию работы финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, управления стратегического планирования и организационной работы.

Как писал сайт kp.ru, накануне Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны России.