Точный срок выхода России из проекта МКС будет зависеть от состояния станции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Точный срок выхода России из проекта Международной космической станции будет зависеть от состояния МКС, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«После 2024 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 2024 года или в 2025 году, зависит в том числе от состояния работоспособности самой МКС», – рассказал глава госкорпорации в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Борисова, выход России из программы МКС не связан с политической ситуацией в мире. Как отметил глава «Роскосмоса», проект МКС обогатил мировую науку знаниями о Земле и Вселенной.

Как писал сайт kp.ru, ранее в беседе с президентом России Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации сообщил, что РФ выходит из проекта МКС. По мнению Борисова, к этому времени Россия начнет формировать свою орбитальную станцию.