Поляки высказались против украинизации страны

Поляки не захотели украинизации страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публикация польской газеты Gazeta Wyborcza о том, что каждый третий житель крупных городов страны является украинцем, негативно встречена поляками, которые выступили против украинизации страны.

"Подлил масла в огонь" польский блогер Игорь Исаев, который заметил, что закон о национальных меньшинствах позволяет вводить второй государственный язык в регионах, где проживают от 20% представителей национальных меньшинств.

"В крупных городах Польши мы можем предложить, чтобы украинский язык стал вторым официальным", - написал Исаев.

Поляки такое предложение не оценили. В частности, несколько комментаторов выразили мнение, что украинизация Польши – это, мягко говоря, плохая идея. В частности, встречались и призывы к высылке беженцев обратно на Украину.

Как ранее писал сайт kp.ru, Верховная рада Украины приняла закон об особых гарантиях для поляков на территории страны. Закон предусматривает, что граждане Польши будут иметь равные права с украинцами, в том числе на образование, трудоустройство и медицинскую помощь. Он будет действовать в течение 18 месяцев с момента принятия.