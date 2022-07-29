Бывший участник группы «Ленинград» подтвердил отъезд Сергея Шнурова из России

Бывший участник группы "Ленинград" заявил, что Сергей Шнуров решил эмигрировать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий заявил, что лидер группы Сергей Шнуров вместе с супругой Ольгой Захаровой решил эмигрировать в Швейцарию. Такое заявление он сделал после того, как музыканта с женой сфотографировали в одном из швейцарских отелей.

По словам Барецкого, у Шнурова есть квартира в Швейцарии.

«Мне известно, что Сережа решил эмигрировать. В Швейцарии мы раньше часто выступали, там у него есть небольшая квартирка», - рассказал Стас Барецкий kp.ru.

В то же время директор «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин намекнул, что Шнуров всего лишь уехал в отпуск. Гугучкин не заявил об этом прямо, сказав, что сейчас все участники группы «отдыхают».

Ранее Сергей Шнуров рассказал, как победить западные санкции и высказался о специальной военной операции на Украине. Подробности здесь на kp.ru.