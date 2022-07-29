Подавший сигнал тревоги самолет Грозный - Москва приземлился в Чечне

Boeing 737-524 успешно приземлился в Грозном Фото: REUTERS

Самолет Грозный - Москва, подавший сигнал тревоги из-за сработавшего датчика давления в салоне, приземлился в чеченском аэропорту. Это следует из данных сайта Flightradar, отслеживающего передвижение рейсов.

Напомним, Boeing 737-524 влетел из аэропорта в 14:56, затем над Каспийским морем подал сигнал тревоги и развернулся.

Позднее стало известно, что причиной такого решения стало срабатывание датчика давления в салоне. Чтобы не рисковать, командир воздушного судна снизил высоту до трех тысяч метров и взял курс обратно на Грозный.

Факт успешного приземления самолета подтвердил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Чиновник даже опубликовал видео, которое подтверждает его слова. Запись сделана со взлетно-посадочной полосы, по которой катится воздушное судн.