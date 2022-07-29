Врач Дубинин предупредил россиян об опасности использования керосина при вшах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт по борьбе с насекомыми и дезинфектолог Николай Дубинин рассказал, что несмотря на большой выбор специальных шампуней, спреев и кремов, многие россияне до сих пор прибегают к народным средствам, чтобы вывести вши.

Специалист напомнил гражданам, что ряд таких мер способен нанести серьезный вред здоровью. Об этом пишет Газета.Ru.

В частности, опасным будет и использование керосина, считает Дубилин.

- Его наносят на голову, затем заворачивают голову полотенцем и жду несколько часов. Его крайне сложно вымыть и его использование может привести к серьезным аллергическим реакциям, ожогу кожи головы и порче волос, - заявил врач.

Также он развеял миф о пользе окрашивания волос в попытке избавиться от вшей.

- Окрашивание волос – такой способ и вовсе не работает, это миф. Только самая едкая краска может уничтожить небольшой процент вшей на голове, однако, чтобы избавиться от них полностью, лучше использовать другой способ, - считает эксперт.

Ранее телеканал "360" сообщал про признаки того, что у ребенка вши. По словам эксперта Роспотребнадзора Юлии Лопатиной, прежде всего стоит аккуратно разобрать волосы, изучить затылочную и височные области. Но увидеть вшей не так просто, особенно если их не так много. Поэтому лучше вшей вычесать, для этого есть специальные расчески в аптеках.

Кстати, ранее RT писал про фотографа, который сделал необычную серию снимков. 25-летний Маркус Десиено запечатлел невидимых глазу жуков и паразитов. Героями его фотопроекта стали клещи, вши, пиявки, оводы. Снимки в винтажном стиле Маркус делает с помощью микроскопа с увеличением в х300000.