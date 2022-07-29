ВСУ нанесли ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области Фото: Сергей Ильницкий/ТАСС

Вооруженные силы Украины нанесли серию ракетных ударов по городу Новая Каховка в Херсонской области, рассказал руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

Как сообщил глава ВГА в беседе с ТАСС, удары были нанесены ночью в пятницу, 29 июля, и несколько раз днем. В результате были повреждены дорожное полотно и гражданские автомобили.

Леонтьев отметил, что гражданская инфраструктура Каховского района подвергается постоянным ракетным обстрелам со стороны ВСУ, и если раньше украинские военные наносили удары в ночное время, то теперь ведут обстрелы и днем.

Напомним, 18 июля 2022 в администрации Новой Каховки рассказали, что украинские войска нанесли удар по району городской гидроэлектростанции. До этого Вооруженные силы Украины произвели массированный ракетный обстрел Новой Каховки.