Жителями Новой Москвы стали 30 зайцев-беляков

Фото предоставлено пресс-службой департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Восстановлением популяции зайцев в столице уже не первый год занимаются специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Недавно под их контролем на природных территориях Новой Москвы состоялся выпуск 30 зайцев-беляков в естественную природу.

«На сегодняшний момент во многих регионах наблюдается снижение численности зайцев, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В Москве восстанавливают популяцию этих животных. Состоялось уже несколько выпусков зайцев на разных природных территориях города».

Будущий зелёный дом для ушастых подыскивают тщательно. Поскольку биотопы, то есть участки с условиями жизни для определенных видов растений или животных, должны подходить именно для зайцев. Что же им нужно в природной «квартире»? Прежде всего, рядом обязательно должна быть вода. А ещё их нужно выпускать обязательно в тенистых местах. Открытое место в жару может погубить зверьков. Они или погибнут на солнцепеке, или станут легкой добычей для хищников. Как правило, для доставки зайцев в новое жилище используют вместительные переноски. Обычно из них животные быстро выпрыгивают в траву и начинают обживаться в комфортной среде.

Фото предоставлено пресс-службой департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

«В рамках этого мероприятия на природных территориях ТиНАО мы выпустили 30 особей зайца-беляка, - рассказал Денис Алексеев, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - Данный вид занесён в Красную книгу Москвы. Как будут чувствовать себя здесь животные, нам расскажут фотоловушки и учёты. Всего в рамках работ по восстановлению биоразнообразия в Москве заложены мероприятия по выпуску в естественную среду обитания более 100 особей зайца-русака и зайца-беляка».

По его словам, все зайцы были выращены и выкормлены по особой технологии. Благодаря этому животные смогут продолжить самостоятельную жизнь в дикой природе. Выпущенные сейчас в Новой Москве ушастые уже вполне освоились и чувствуют себя хорошо.

Напомним, в начале июня этого года в естественную среду обитания в столице уже выпустили 16 беляков и 16 русаков. Оба вида занесены в Красную книгу Москвы. Кстати, в последней редакции Красной книги города 2020 года был расширен список ценных видов животных, растений и грибов. Теперь их более 560, все они бережно охраняются. Их инвентаризацию и мониторинг проводят ежегодно на всех особо охраняемых природных и зеленых территориях города, а также других зеленых объектах.