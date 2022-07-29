National Interest раскрыл главную цель Великобритании на Украине

Лондон решил воспользоваться конфликтом на Украине и с помощью массированных поставок оружия Киеву доказать свою состоятельность Фото: REUTERS

Американское издание National Interest сообщило, что истинной целью военной помощи, которую Великобритания оказывает Украине, является усиление позиций Лондона в Восточной Европе. Такого мнению придерживается обозреватель NI Джонатан Мейлендер.

«Великобритания все еще пытается торговаться за свою роль в Европе после «Брекзита», — отмечается в публикации. По мнению Мейлендера, британские власти недовольны нынешней расстановкой сил в Европе и резко усилившейся ролью Франции и Германии в системе континентальной безопасности.

В связи с этим, как полагает эксперт, Лондон решил воспользоваться конфликтом на Украине и с помощью массированных поставок оружия Киеву доказать свою состоятельность.

Ранее британские эксперты заявили о том, что в обозримом будущем Запад может лишить Украину поддержки из-за снижения интереса к конфликту в СМИ. В течение последних двух месяцев зарубежные издания начали не так активно освещать ситуацию на Украине, более того, интерес будет снижаться и в дальнейшем, прогнозирует колумнист The Guardian Дэн Саббах.