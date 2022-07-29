Педиатр Мамедова предупредила о рисках получить ожог роговицы при "лечении" ячменя йодом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Педиатр Мария Мамедова рассказала россиянам, что не стоит пытаться "лечить" ячмень на глазу у ребенка прижиганием йодом.

По словам эксперта, подобные действия могут привести к серьезным последствиям, в том числе к ожогу роговицы. Об этом пишет Газета.Ru.

- При самостоятельном лечении наружного ячменя, в особенности при использовании агрессивных средств - йода, спирта, зеленки – можно получить ожог роговицы, - предупредила эксперт.

Также Мамедова призвала родителей не пытаться выдавливать содержимое ячменя.

- Это категорически запрещается делать! Можно получить серьезный воспалительный процесс .. - сепсис - состояние, требующее госпитализации, - рассказала терапевт.

Кстати, ячмень не щадит никого. Несколько лет назад Life.ru писал, что футболист Фёдор Смолов вдобавок к травме бедра, полученной в матче 18-го тура РФПЛ против "Спартака", заработал ещё одну болячку - у него вскочил ячмень под правым глазом. Эту неприятность футболист в своих инстаграмных историях прокомментировал с юмором: "Не прячь зелёные глаза...".

Тем временем "Известия" писали, что долгое пребывание за экранами гаджетов и компьютеров ухудшает зрение и провоцирует болезни органов зрения. По словам врача-офтальмолога Татьяны Шиловой, в большинстве случаев первопричиной проблем с глазами становится занесенная инфекция. Кроме того, нестерпимое желание почесать веки возникает и при так называемом синдроме сухого глаза.