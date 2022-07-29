Эксперты зафиксировали аномальный рост числа фейковых сайтов российских театров Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Руководитель блока спецсервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев заявил, что в последний месяц в рунете фиксируется аномально высокий темп регистрации новых мошеннических сайтов. По его словам, многие из них имитируют легитимные веб-ресурсы театров.

Такие сайты часто используются в рамках мошеннической схемы dating scam ("мошенничество на свиданиях"). Об этом сообщает Газета.Ru.

Суть ловушки заключается в том, что девушки пишут парням на сайтах или в сервисах для знакомств, а позже предлагают кавалеру сводить ее в театр. Затем они отправляют ссылку на мошеннический сайт, где жертва вводит платежные данные, думая, что покупает билеты. Однако в результате человек просто отправляет деньги на счет мошенников.

В начале июля этого года "Известия" писали, что проблемы мошенничества в интернете в новой реальности обострились. Так, с марта в России более чем на треть выросло количество фишинговых сайтов, имитирующих сервисы трансграничной экспресс-доставки товаров.