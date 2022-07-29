В Бундестаге допустили запуск «Северного потока – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для поставок газа в Германию можно было бы использовать трубопровод «Северный поток – 2», если у Берлина не останется других вариантов, считает глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст.

«В целом все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию – он и так и так остается российским. Если не будет других возможностей, неважно, по каким причинам, и если, в конце концов, обеспечения газом можно будет добиться лишь при помощи «Северного потока – 2», то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию», – заявил парламентарий в беседе с ТАСС.

По мнению депутата, вопрос обеспечения ФРГ газом должен рассматриваться вне контекста специальной военной операции на Украине. Он призвал использовать все возможности для обеспечения газоснабжением. Кроме того Эрнст считает, что полное отсутствие голубого топлива может иметь в Германии эффект «социальной взрывчатки». Парламентарий выступил за переговоры между Берлином и Москвой по вопросу энергообеспечения.

Напомним, ранее министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек высказал мнение, что одобрение ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» было для Европы капитуляцией.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Германии приостановили сертификацию «Северного потока – 2» после начала российской военной спецоперации на Украине – процедура требуется для начала работы трубопровода. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявляла, что фактически проект заморожен.