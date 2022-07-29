В Подмосковье началось снижение цен на сезонные овощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Московской области в июле 2022 года произошло снижение цен на сезонные овощи и сахар.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза региона, прежде всего это связано с сезонным фактором и увеличением процента местной продукции на прилавках.

- Итоги еженедельных мониторинговых мероприятий показывают, что цена на картофель снизилась на 9%, морковь подешевела на 10%, капуста - на 28%, а лук репчатый - на 4%, - рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

Ранее сайт "Москва 24" сообщал, что из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят. Например, приобрести черешню можно на Ленинградском рынке. Ягоду в Москву везут из Армении, Киргизии и Узбекистана. Килограмм ягоды из Узбекистана и Киргизии стоит 600 рублей, а черешня из Армении стоит чуть меньше – 550 рублей.