В Италии надеются полностью заменить газ из России к 2025 году

В Италии хотят отказаться от российского газа к 2025 году Фото: REUTERS

Итальянская энергетическая компания Eni опубликовала отчет, в котором говорится, что замена российского газа на альтернативные поставки может осуществиться к 2025 году.

В первую очередь, речь идет о дополнительных закупках голубого топлива из африканских стран. В частности, это Алжир, Египет и Конго, с которыми уже заключены новые соглашения. Также упоминаются возможности подписи договоров с Анголой, Мозамбиком и Ливией.

"Эти инициативы направлены на достижение к 2025 году объема альтернативных поставок газа в размере до 20 млрд кубометров, что позволит покрыть 100% годового импорта российского газа", - говорится в документе.

Как ранее писал сайт kp.ru, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в четверг, 28 июля, что эмбарго Европейского союза на российский газ невозможно.

"Это не только потому, что мы как Австрийская республика зависимы от российского газа, но и немецкая промышленность зависима от него, и если она потеряет устойчивость, то же случится и с австрийской", - подчеркнул политик.

Напомним, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель полагает, что ЕС в будущем прекратит закупать российский газ. По его словам, в Евросоюзе уже начали экономить российский газ. Он отметил, что, когда началась спецоперация РФ, "импорт российского газа составлял 40% от общеевропейского, сейчас он приближается к 20%".