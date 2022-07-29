Песков опроверг слова советника Байдена о незаинтересованности РФ в переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В Кремле не согласны с позицией советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, который считает, что РФ якобы не заинтересована в мирных переговорах с Украиной.

«Не согласен [со словами Салливана]. Потому что они не верны в корне», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Салливан 29 июля заявил, что РФ «могла бы в любой момент» закончить спецоперацию на Украине, однако, как убеждены в Белом доме, Москва в этом якобы «не заинтересована». При этом никаких предложений по мирному урегулированию конфликта советник Джо Байдена не предложил, отметив, что это является делом Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров публично заявил о том, что Госдеп США не разрешает Киеву перейти к прямым мирным переговорам с Москвой. По его словам, РФ «никогда не отказывалась от переговоров с Украиной». Лавров отметил, что любые боевые действия всегда завершаются за столом переговоров, поэтому ни о каком отказе Москвы от контактов речи ни в коем случае не идет.