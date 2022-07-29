Россия возобновит железнодорожное сообщение с Таджикистаном 16 августа 2022

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Таджикистаном 16 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Таджикистаном с 16 августа этого года – на полмесяца раньше запланированного срока, сообщают «Российские железные дороги».

«Поезда в сообщении с Таджикистаном начнут курсировать уже с 16 августа», – сказано в Telegram-канале РЖД.

Уточняется, что поезд сообщением Душанбе – Волгоград будет отправляться с 27 августа: из Душанбе по субботам и из Волгограда по вторникам. Также по просьбе «Железных дорог Таджикистана» назначен поезд сообщением Куляб – Волгоград, который будет отправляться один раз в неделю со станции Куляб по вторникам и со станции Волгоград по пятницам.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия возобновит железнодорожное сообщение с Таджикистаном с 30 августа.

Как писал сайт kp.ru, ранее финская компания VR Transpoint сообщила, что не планирует возобновлять движение поездов Allegro из Хельсинки в Санкт-Петербург, которое было приостановлено в конце марта на фоне санкций Евросоюза.