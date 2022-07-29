Александр Авдеев: «Первый приём абитуриентов медицинского университета запустим уже в 2023 году»

Глава Владимирской области Александр Авдеев вплотную занялся решением проблемы дефицита медицинских кадров в регионе.

Сегодня во Владимир приехал ректор нижегородского Приволжского медицинского университета Николай Карякин. Владимир Авдеев подписал с ним соглашение о создании филиала ПИМУ на базе Владимирского государственного университета. В вузе станут готовить не только будущих врачей, но и проводить переобучение действующих. Сейчас администрация Владимира подыскивает помещение под общежитие будущих медиков.

- В августе подпишем соглашение и утвердим дорожную карту проекта. Реализуем его в течение года! И первый приём абитуриентов запустим уже в 2023-м. Рассчитываем открыть и бюджетные, и внебюджетные места, – заявил глава Владимирской области Александр Авдеев.

Таким образом, планы по открытию во Владимире медицинского вуза, которые озвучивались еще с 2016 года, стали воплощаться. Совсем скоро первые студенты-медики займут свои места в учебных аудиториях. А значит, у владимирской молодежи станет больше шансов получить медицинское образование на родине, а не уезжать учиться в Москву или Нижний Новгород. Ведь в результате многие там и оставались. Тем временем здравоохранение региона остро нуждается в квалифицированных медицинских кадрах. Александр Авдеев выразил надежду, что в скором времени эта проблема будет решена.