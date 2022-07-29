Желающих въехать в Латвию россиян заставляют осудить спецоперацию

В Латвии россиянам при въезде в страну предлагают подписать бумагу с осуждением спецоперации. Фото: REUTERS

Россиянам на латвийской границе предлагают подписать документ о том, что они осуждают проведение спецоперации на Украине. В противном случае их не впускают в Латвию. Об этом в пятницу 29 июля рассказал портал LSM.

Издание рассказало о нововведении на примере проживающего в Риге россиянина, который возвращался из РФ с похорон матери. Как рассказала порталу LSM супруга мужчины, на границе ему предложили внести свои личные данные в бланк, где говорилось об осуждении российской спецоперации на Украине, и подписать его. Сообщается, что мужчина подписал документ, чтобы избежать проблем с возвращением в Латвию.

Служба государственной безопасности Латвии подтвердила изданию, что въезжающие в страну россияне и белорусы подвергаются усиленной проверке на границе.

«Целью проверок является выявление лиц, которые поддерживают спецоперацию России и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии», - сообщили в Службе госбезопасности, отметив, что особое внимание уделяется экс-силовикам из России и Белоруссии.

Ранее МИД Эстонии призвал закрыть россиянам въезд в Европу.

В то же время финский МИД предложил шесть вариантов ограничений въезда для россиян. Эффект может принести только один из них, но он вызовет политическую бурю. Подробности здесь на kp.ru.