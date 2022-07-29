Политолог Шаповалов связал заявление канцлера Австрии с пониманием степени зависимости страны от российского газа Фото: REUTERS

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера о невозможности введения эмбарго на газ из России.

- Речь идёт о том, что в течение десятилетий экономическое благополучие Европы в значительной степени зиждилось на партнёрских отношениях с Россией и очень комфортной цене на газ, которая обеспечивала энергетику Европы, - объяснил политолог в беседе с RT.

Что же касается слов Нехаммера, то он связывает их с пониманием степени зависимости Австрии от российского газа.

- Чем ближе зима, тем больше европейских политиков будут понимать истинную цену конфронтационной политики в отношении России, - отметил Шаповалов.

Ранее телеканал "360" сообщал, что канцлер Австрии Карл Нехаммер предупреждал, что Введение эмбарго на российский газ приведет к экономическому кризису в Германии. Он отметил, что затем то же случится и с австрийской экономикой.

Тем временем, "Пятый канал" писал про резкий рост цен на потребительские товары. По данным Financial Times, он возник в ряде стран Евросоюза. Сильнее из всех стран ЕС пострадала Эстония - инфляция там достигла почти 19%. За ней идут Литва (16,8%).