Немцы освистали министра экономики Хабека во время речи об Украине

Роберт Хабек Фото: REUTERS

Министр экономики Германии Роберт Хабек освистан немцами во время выступления в городе Байройт. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

В частности, когда чиновник начал говорить о том, что энергетический кризис в стране связан с противостоянием России и о поставках вооружения киевскому режиму, местные жители стали свистеть и выкрикивать оскорбления его в адрес. В частности, Хабека назвали "разжигателем войны".

Не исключено, что акция готовилась заранее, так как быстро появились транспаранты, выражающие недовольство политикой немецких властей. Например, один из них призывал к трибуналу над политиками ФРГ по примеру "Нюрнбергского процесса".

Как ранее писал сайт kp.ru, Die Welt сообщила, что экономика Германии оказалась на грани катастрофы, к которой ее может подтолкнуть снижение поставок российского газа. Так, немецкие эксперты выразили мнение, что текущая экономическая модель ФРГ не в состоянии нормально функционировать без полноценного транзита газа из России.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц, оценивая возможность задействования несертифицированного трубопровода "Северный поток 2" для поставок российского газа, отметил, что существующих магистралей достаточно для того, чтобы РФ поставляла контрактные объемы газа.