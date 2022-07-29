В Грузии отправленный на спасение парапланеристов вертолет врезался в скалу

В Грузии разбился вертолет со спасателями и медиками, который летел на поиски разбившихся парапланеристов. Фото: кадр из видео.

В Грузии в пятницу 29 июля разбился вертолет пограничной полиции, в котором находились медики и спасатели. В сеть попало видео катастрофы. На видео видно, что вертолет начинает вращаться вокруг своей оси, потом накреняется и падает. В месте падения поднимаются клубы дыма.

Катастрофа произошла на курорте Гудаури, это в 120 километрах от Тбилиси. Ранее портал Новости-Грузия сообщил, что на курорте произошел несчастный случай с парапланом. По информации портала, параплан разбился, натолкнувшись на скалу и упал в труднодоступном месте, находившиеся на нем люди пострадали. Вертолет со спасателями и медиками был направлен на поиски пострадавших парапланеристов.

С начала 2022 года на курортах Грузии произошло уже три несчастных случая, связанных с парапланами. Ранее в подобных катастрофах погибли пилотировавший параплан гражданин Украины и арабский турист.