Сенатор Цеков напомнил США о настоящем спонсоре терроризма Фото: REUTERS

Член Комитета Совфеда РФ по международным делам Сергей Цеков напомнил Соединенным Штатам Америки, кто на самом деле является спонсором терроризма.

- С больной головы они перекладывают на здоровую. Давно известно, что основным спонсором терроризма являются США. Известно, что они создали "Аль-Каиду"*, они создали ИГИЛ*", - заявил сенатор в беседе с Life.ru.

Он добавил, что американская сторона создавала эти структуры с целью борьбы с Россией, однако в результате они стали террористическими. Цеков убежден, что так США пытаются переложить свои ошибки и деяния на Россию.

- Им надо как-то демонизировать Россию. Вся политика США абсурдна. Она абсурдна и по отношению к России, и по отношению к многим другим странам мирового сообщества, - отметил он.

Как сообщал телеканал "360", помощник президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия негативно отнеслась к заявлению американских политиков о планах признать Россию страной - спонсором терроризма. При этом представитель Кремля подчеркнул, что сейчас отношения между РФ и США находятся в незавидном положении.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон выразил свое мнение насчет призыва объявить Россию спонсором терроризма. Политик признался, что не разделяет подобной методологии, пишет "Пятый канал".

*Запрещённые в России террористические организации