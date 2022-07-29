Минэкономразвития: ситуация в экономике РФ лучше, чем прогнозировалось

Министр экономического развития РФ Максим Решетников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что ситуация в российской экономике продолжает складываться лучше прогнозных оценок марта - апреля 2022 года. Такое заявление он сделал на заседании инвестиционного совета ЦФО, которое прошло в Ярославле.

По словам федерального министра, потребительская активность россиян, которая является одним из ключевых факторов, влияющих на ситуацию в экономике, на данный момент уже прошла «определенный период восстановления».

Решетников назвал одним из главных факторов восстановления экономической активности граждан РФ легализацию в стране параллельного импорта — в результате этой меры в страну начали активно ввозиться западные товары (в том числе, и из стран, которые одобрили антироссийские санкции).

Ранее эксперты американского издания National Interest сообщили, что западные санкции не оказали серьезного негативного влияния на российскую экономику, ситуация в финансовой сфере РФ является стабильной, несмотря на ограничения. В частности, по итогам второго квартала 2022 года профицит внешней торговли РФ составил порядка 70,1 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.