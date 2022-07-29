Россиянам рассказали, что делать владельцам квартир с решетками на окнах в случае ЧП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко, устанавливать решетки запрещено, но если они все-таки есть, не нужно их приваривать.

"В общем, правилами запрещены вот эти все решетки. Но если вдруг есть решетки, то по сути своей должны быть обязательно ключи, висящие рядом с окном. То есть они должны быть закрыты именно на ключ, на замок. Решетки заваривают, понятно, чтобы никто не залез, ничего не своровал, но о своей пожарной безопасности люди, в общем-то, не думают", - пояснил специалист в беседе с изданием "Газета.ru".

Специалист напомнил, что в правилах противопожарного режима и Федеральном законе 123 "все четко прописано, кто что должен делать и кто за что отвечает".

Как передает телеканал "360", речь идет о пожаре, который произошел в ночь на 29 июля 2022 года в многоэтажке на Алма-Атинской улице. В результате скончались восемь человек. Причиной их гибели назвали отсутствие в близком доступе ключей от решеток на окнах.

Ранее эксперт по выживанию Олег Гегельский рассказал "Пятому каналу", как выжить при пожаре. Так, если вы не знаете, что находится за дверью, открывайте ее ногой или влажной тряпкой. В противном случае вы рискуете обжечься. Рот также лучше прикрыть влажной тряпкой. Так у вас повысятся шансы не потерять сознание при перемещении по охваченному огнем дому, рассказывает специалист.