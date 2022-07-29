Врач Багавиева допустила, что новый гепатит у детей является мутацией аденовируса на фоне коронавируса

Врач Багавиева допустила, что новый гепатиту детей является мутацией аденовируса на фоне коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже в 33 странах мира, по данным ВОЗ, зарегистрировано около тысячи случаев заражения гепатита неизвестного происхождения у детей. Кандидат медицинских наук Светлана Багавиева, рассказала о теориях появления этого заболевания.

По словам врача, хоть причина нового заболевания печени, которое сейчас бушует среди детей в странах Евросоюза неизвестна, есть несколько различных версий происхождения недуга. Об этом сообщает "Пятый канал".

- Одна из них - что во время пандемии в течение двух лет детей окружали антисептиками, они находились практически в стерильных условиях и не сталкивались с тем количеством вирусов, с которыми должны сталкиваться, - объяснила Багавиева.

Эксперт также добавила, что у большинства обследованных детей выявлен аденовирус и в анамнезе недавно перенесенная короновирусная инфекция.

Ранее Life.ru писал, что впервые от тяжёлого острого гепатита неясной этиологии в Греции умер ребёнок. Как уточняют медики, при проведении анализов у ребёнка обнаружили печёночную недостаточность и отёк головного мозга. Несмотря на усилия врачей, сообщает EODY, ребёнок скончался.

Также телеканал "360" сообщал про причины развития невирусного гепатита. Невирусный гепатит бывает сложно обнаружить, пока болезнь не достигнет опасной стадии. Признаки этого поражения печени, а также два фактора, которые его провоцируют, назвал гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.