Семья из пяти человек погибла в ДТП на Кубани Фото: прокуратура Кранодарского края

В Тимашевском районе Кубани произошло ДТП, в результате которого погибла семья из пяти человек.

Как передает «КП-Кубань», около 15:20 мск автомобиль Ford при выезде на встречную полосу из станицы Роговской столкнулся с грузовиком. Водитель и четверо пассажиров, трое из которых дети, скончались от полученных травм.

В настоящее время прокуратура Краснодарского края организовала проверку. В ведомстве сообщили, что в ДТП погибли 60-летний водитель, его 55-летняя жена и их внуки 7, 11 и 13 лет. На месте аварии работает прокурор Тимашевского района.

По инфомации «КП-Санкт-Петербург», авария произошла на участке трассы между станицей Роговской и хутором Гречаная балка. Известно, что в легковой машине находилась семья из Санкт-Петербурга, она ехала на отдых.

Напомним, в апреле этого года на Кубани в ДТП погибли водитель и 12-летняя пассажирка.