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В мире29 июля 2022 15:22

В двух британских графствах из-за засухи запретили использовать шланги

Запрещено также заполнять декоративные пруды и бассейны
Мария ПАВЛОВА
В Великобритании запретили использовать шланги для полива и мытья машин.

В Великобритании запретили использовать шланги для полива и мытья машин.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Британцам, проживающим в графствах Гэмпшир и Айл-оф-Уайт, запрещено поливать газоны из шлангов, использовать шланги для мытья машин, заполнять водой декоративные пруды и бассейны. Такое распоряжение связано с аномальной жарой.

Запрет начнет действовать 5 августа, говорится в сообщении коммунальной компании Southern Water. В компании уточнили, что уменьшения подаваемой потребителям воды не ожидается, но призвали жителей графств к совместным действиям по защите рек, сток которых уменьшился из-за жары примерно на четверть.

Напомним, из-за адской жары в Европе погибли более тысячи человек и начали плавиться аэродромы.

В Лондоне в июле температура поднималась выше 40 градусов.

Метеорологи считают, что волна жары, накрывшая Европу, уже стала самой мощной за последние два века. Температуры воздуха в Старом свете уже неделю держатся на уровне самого жаркого места на Земле – Долины смерти, расположенной в США.