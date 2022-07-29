Профессор Финуниверситета Сафонов: Выплаты для пенсионеров ускоряют рост реального уровня доходов граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство РФ выделит регионам более 10 миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам. Такое решение со стороны российских властей эксперты считают хорошей мерой поддержки, поскольку она помогает увеличить доходы в течение года, не дожидаясь его окончания.

Проректор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с телеканалом "360" напомнил, что в период пандемии коронавирусной инфекции все пенсионеры получили доплаты, единовременные выплаты.

Эксперт отмечает, что такая мера помогла скорректировать уровень реальных доходов пенсионеров.

- Такие выплаты, которые происходят в течение года, ускоряют процесс увеличения реального уровня доходов пенсионеров, поэтому это очень эффективный инструмент, - отметил Сафонов.

Ранее "Пятый канал" сообщал, что в России с 1 августа проиндексируют пенсии. Так, у работающих пенсионеров, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, пенсия вырастет на 314,07 рубля. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, или инвалиды первой группы могут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии.

Также Life.ru писал, что в России с 1 июня 2022 года на 10% проиндексировали выплаты для военных пенсионеров. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, теперь банки не смогут списывать по исполнительным документам выплаты, которые военные получают за выполнение боевых задач,.