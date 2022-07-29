Центробанк России обсуждает сценарии отмены торгов долларом с участниками рынка

В конце июня 2022 года Мосбиржа начала разрешать торговать валютами целого ряда дружественных РФ стран. Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев

Центробанк РФ заявил, что проводит с участниками рынка моделирование различных сценариев, в том числе и предполагающим отмену торгов долларом на бирже.

Причиной для возможной отмены или ограничения торгов американской валютой в ЦБ называют постоянные изменения санкционных ограничений. «Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит моделирование различных сценариев», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы Центробанка.

По информации Forbes, отмена биржевых торгов долларом будет возможна в случае, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа.

В конце июня 2022 года Мосбиржа начала разрешать торговать валютами целого ряда дружественных РФ стран. В частности, на бирже запустили торги южноафриканским рэндом и армянским драмом. Также на Московской бирже в обозримой перспективе планируют начать торговать и другими валютными парами, среди которых такие пары, как «узбекский сум - российский рубль» (UZS/RUB), «дирхам ОАЭ - российский рубль» (AED/RUB) и «доллар США - дирхам ОАЭ» (USD/AED).