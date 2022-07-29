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Экономика29 июля 2022 15:32

США включили в антироссийский санкционный список еще двоих россиян и четыре организации

Под санкции попали Наталья Бурлинова и Александр Ионов
Мария ПАВЛОВА
США расширили антироссийский санкционный список.

США расширили антироссийский санкционный список.

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты в очередной раз расширили антироссийский санкционный список, включив туда еще двоих россиян и четыре организации, связанные с РФ. Списки доступны на сайте Министерства финансов США.

В список включены президент Центра поддержки и развития общественных инициатив Наталья Бурлинова и общественный деятель Александр Ионов.

В санкционном списке оказались организации, связанные с Бурлиной и Ионовым. Это Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия", Антиглобалистское движение России, ООО "Ионов Трансконтинентал" и информационное агентство Stop-Imperialism.

Ранее Украина ввела бессрочные санкции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда должностных лиц РФ.

Также сообщалось, что США начали отменять антироссийские санкции. Какие ограничения уже сняты, а от каких могут отказаться, читайте здесь на kp.ru.

Новость дополняется.