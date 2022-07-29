Шеф-редактор сайта KP.RU Олеся Носова получила премию «Золотое перо России»

Шеф-редактор сайта KP.RU Олеся Носова стала лауреатом ежегодной премии журналистов «Золотое перо».

Она была награждена за блестящую работу и наполнение сайта KP.RU.

Премия учреждена Союзом журналистов России в 1997 году. Считается высшей журналистской наградой. Цель конкурса – выявить и поощрить талантливых авторов в области литературного творчества, поддерживающих русскую литературу и язык. Премия вручается в 15 номинациях как отдельным авторам, так и авторским коллективам.

Шеф-редактор сайта KP.RU Олеся Носова стала лауреатом ежегодной премии журналистов «Золотое перо» Фото: Иван Макеев

Напомним, в начале июля в Москве состоялось главное событие в области отечественного медиабизнеса – XXII Национальная Премия «Медиа-Менеджер России-2022». Первый заместитель главного редактора «Комсомольской правды», шеф-редактор и издатель сайта kp.ru Олеся Носова получила премию «Медиа-менеджер России» в номинации «Главные редакторы новых медиа». Она была отмечена наградой за развитие сайта kp.ru – он является самым популярным СМИ в Рунете.