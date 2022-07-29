Продюсер Ашуров заявил, что отказ во въезде в Молдавию стал болезненным ударом для Киркорова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что отказ во въезде в Молдавию стал личным болезненным ударом для эстрадного певца Филиппа Киркорова.

"Он много работал с артистами из этой страны, даже ездил с ними на Евровидение в качестве продюсера. И не пустить его в страну без каких-либо серьезных причин — так просто не поступают", - пояснил он в беседе с Lenta.ru

По словам продюсера, Киркоров всегда чувствовал себя международным артистом.

Напомним, российский певец Филипп Киркоров на чартерном рейсе прилетел из Стамбула в аэропорт Кишинёва, однако пограничная молдавская полиция не пустила артиста в страну. Киркоров прилетел в Кишинёв около 23:30. Он пробыл какое-то время в VIP-зале, а затем улетел обратно в Стамбул, рассказывает Life.ru

Ранее неожиданно теплыми словами о родных людях поделился настоящий шоумен российской эстрады Филипп Киркоров. Накануне юбилея отца певец раскрыл всю правду о своих близких.

"Мама была не то чтобы критиком, но на мои странности в каких-то одеждах или в выборе репертуара она только плечиками пожимала. Она так меня любила, что принимала любым. Ей все нравилось…! — приводит слова артиста "Пятый канал"