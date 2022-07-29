Эксперт рассказал, после чего интерес Запада к ситуации на Украине спадет Фото: REUTERS

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что внимание Запада к Украине может уменьшиться после выборов в Конгресс США в ноябре, на которых с большой долей вероятности победят республиканцы.

"Более того, республиканцы, которые с большой долей вероятности победят, могут использовать этот кейс как один из важных аргументов в организации импичмента Байдену. Одновременно с этим Европа тоже сбавит этот энтузиазм", - пояснил он в беседе с Lenta.ru

Вместе с тем политолог не исключил, что помощь стране продлится еще какое-то время по инерции.

Как передают "Известия", Западные страны начинают всё больше сомневаться в победе Киева, в связи с чем военная поддержка Украине с их стороны начинает ослабевать. Так, на Западе возрастают скептические настроения относительно затеянной ими «тактики на истощение» России.

Кстати, в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что оказание помощи Украине является стратегической целью США, в соответствии с которой Киев должен продолжать военные действия против Донбасса. По мнению эксперта, США «подключили» для достижения этих целей и Евросоюз, который ввёл несколько пакетов санкций, после чего обратил внимание на последствия этих решений.