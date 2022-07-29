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В мире29 июля 2022 16:38

Spiegel: Поставленные Германией Украине гаубицы требуют ремонта спустя месяц после отправки

Каждая САУ рассчитана на 100 залпов в день, однако ВСУ совершают значительно больше выстрелов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Поставленные Германией Украине гаубицы требуют ремонта спустя месяц после отправки

Поставленные Германией Украине гаубицы требуют ремонта спустя месяц после отправки

Фото: ru.wikipedia.org

Несколько самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000, поставленные Германий Украине, уже нуждаются в ремонте, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации журнала Der Spiegel, гаубицы были доставлены Киеву в прошлом месяце, но из-за интенсивного использования испытывают проблемы. О них украинская сторона проинформировала Министерство обороны ФРГ.

Отмечается, что каждая САУ Panzerhaubitze 2000 рассчитана на 100 залпов в день, однако Вооруженные силы Украины совершают значительно больше выстрелов. Как сообщает издание, Берлин пообещал отправить Берлину запчасти, необходимые для их обслуживания.

Как писал сайт Kp.ru, ранее сообщалось, что власти Германии планирует поставить на Украину семь гаубиц Panzerhaubitze 2000 из резервов Бундесвера. В резерве у Вооруженных сил ФРГ 119 гаубиц, из них только 40 находятся в боевой готовности.