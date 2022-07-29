Глава «Роскосмоса» Борисов заявил о необходимости коренной перестройки процессов производства спутников

Глава "Роскосмоса" рассказал о необходимости коренной перестройки процессов производства спутников. Фото: REUTERS

Государственная корпорация «Роскосмос» не перешла вовремя на индустриальную модель производства спутников. О необходимости сделать произвести коренную перестройку процессов производства заявил в пятницу 29 июля генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Роскосмос сильно задолжал российской экономике», - сказал Борисов, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Борисов подчеркнул, что без космически услуг сегодня невозможно представить ту или иную экономическую сферу.

Напомним, Юрий Борисов назначен гендиректором «Роскосмоса» 15 июля 2022 года, он сменил на этом посту Дмитрия Рогозина.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» решил выйти из проекта МКС после 2024 года. К этому времени Россия начнет формировать свою орбитальную станцию.

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