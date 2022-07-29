Россиянина Александра Ионова обвинили в попытке вмешаться в выборы в США

В США обвинили россиянина в попытке вмешаться в выборы, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В США выдвинуты обвинения против россиянина Александра Ионова. Его обвиняют в попытке вмешательства в ход выборов США и распространении разногласий и пророссийской пропаганды. Об этом сообщил в пятницу 29 июля Минюст США.

Ионов «от лица российских властей и в сотрудничестве с ФСБ, предположительно, на протяжении нескольких лет осуществлял вредоносную кампанию с использованием различных политических групп США», сказано в сообщении ведомства. В Минюсте уточнили, что Ионов осуществлял подобную деятельность на территории штатов Флорида, Джорджия и Калифорния в течение восьми лет – с 2014-го по 2022.

Сообщается, что Ионову по американскому законодательству может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в пятницу 29 июля Александр Ионов был внесен в санкционный список Минюста США. Также туда попали связанные с ним организации Антиглобалистское движение России, ООО «Ионов Трансконтинентал» и информационное агентство Stop-Imperialism.