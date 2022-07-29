Газпром сообщил, что компания Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах

Маркелов заявил, что в Канаде устранили не все неисправности на турбине "Северного потока". Фото: REUTERS

Компания Siemens не полностью починила турбину «Северного потока». Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. По словам Маркелова, устранено было не более четверти выявленных неисправностей.

«По остальным мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности», - сказал Виталий Маркелов в пятницу 29 июля в эфире телеканала «Россия 24».

Также Маркелов заявил, что передача турбины «Северного потока» из Канады в Германию является нарушением условий контракта и выразил опасения, что, если конечной точкой доставки турбины из Канады будет являться Россия, канадские власти получат повод отозвать ранее выданные разрешения.

Напомним, компания Siemens Energy заявила, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады. Позже Канада приняла решение по турбине «Северного потока».