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В мире29 июля 2022 19:19

В Испании зафиксирована первая смерть от оспы обезьян

Число инфицированных оспой обезьян в Испании превысило 4000
Мария ПАВЛОВА
В Испании зафиксирована смерть человека от оспы обезьян.

В Испании зафиксирована смерть человека от оспы обезьян.

Фото: REUTERS

Первый случай смерти от оспы обезьян подтвержден в Испании. Об этом в пятницу 29 июля сообщили в Министерстве здравоохранения Испании. Данные Минздрава приводит радиостанция Cadena SER.

Сообщается, что Минздрав в своем отчете подтвердил смерть человека от оспы обезьян. Дополнительные сведения не сообщаются.

Количество случаев заболевания оспой обезьян в Испании составляет без малого 4300.

Ранее сообщалось, что в Бразилии от оспы обезьян умер 41-летний мужчина. Отмечается, что у него были серьезные проблемы с иммунитетом. В результате осложнений он был госпитализирован в больницу Белу-Оризонти. О смерти пациента стало известно в пятницу 29 июля, это первый зарегистрированный в мире случай смерти человека от обезьяньей оспы.

Всего в Бразилии подтверждено 1 066 случаев оспы обезьян.

Ранее ВОЗ заявила, что вспышка обезьяньей оспы является чрезвычайной ситуацией международного значения.