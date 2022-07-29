Британский историк заявил о возможном разделе Украины в случае затягивания конфликта. Фото: REUTERS

В случае затягивания конфликта на Украине эта страна может быть разделена. Об этом заявил профессор Гарвардского университете Нил Фергюссон.

Британский историк указал на тактическую ошибку США, которая может привести к проблемам для Киева уже осенью 2022 года.

«Правительство президента Джо Байдена не сделало ничего, чтобы урегулировать украинский кризис на первоначальном этапе», - отметил Фергюссон, назвав в статье для журнала FOKUS такое поведение «очень глупой ошибкой».

По мнению профессора, западные страны уже устали от украинской повестки и чем дольше будет затягиваться конфликт, тем менее охотно они будут помогать Киеву.

« У единства есть срок годности», - резюмировал историк.

По прогнозам Фергюссона, осенью Запад будет подталкивать Киев к территориальным уступкам, в результате чего Украине грозит раздел.

Ранее американский офицер допустил, что Запад прекратит поддержку Украины осенью 2022 года.

Почему удобный момент для перемирия с Украиной наступит осенью, читайте здесь на kp.ru.