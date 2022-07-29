Украинское географическое судно подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная

Михаил Мизинцев рассказал о подрыве украинского географического судна на мине ВСУ. Фото: Минобороны.

Украинское географическое судно подорвалось на дрейфующей мине в устье реки Дунай. Об этом в пятницу 29 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Речь идет о малом географическом судне «Шляхович», которое принадлежит государственной гидрографической службе Украины. Оно подорвалось в четверг 28 июля на дрейфующей мине ВСУ, при промере глубин фарватера.

«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», - заявил Михаил Мизинцев, уточнив, что в акватории порта Мариуполь силами Военно-Морского флота России минная опасность устранена.

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