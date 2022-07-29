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Политика29 июля 2022 20:07

Полянский показал на заседании СБ ООН фото убитых при украинских обстрелах детей

Полянский указал, что западное оружие дает возможность Украине наносить удары по городам и селам в тылу
Мария ПАВЛОВА
Полянский показал на заседании Совбеза ООН фото убитых при обстрелах ВСУ детей.

Полянский показал на заседании Совбеза ООН фото убитых при обстрелах ВСУ детей.

Фото: REUTERS

Фотографии убитых при обстрелах Донбасса украинскими вооруженными силами детей показал на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу 29 июля первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что обстрелы велись в том числе из западного оружия.

«Я обращаюсь к американским, британским и французским коллегам, сидящим в этом зале. Я хочу, чтобы вы четко поняли - из поставляемого вашими странами на Украину оружия, приобретаемого на деньги ваших налогоплательщиков убивают детей», - цитирует Полянского ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что президент Украины Зеленский «открыто глумится» над гибелью детей, «восхваляя точность» западного оружия.

«Вы именно этого хотели добиться?», - обратился Полянский к западным коллегам.

Ранее сообщалось, что украинские боевики открыли огонь по Центрально-Городскому району Макеевки, выпустив два боеприпаса из реактивной системы залпового огня «Ураган». По уточненной информации, в результате обстрела погибло три ребенка, и еще четверо госпитализированы с осколочными ранениями.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июля 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.