Представители "Почты России" подтвердили частичную утечку данных Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

"Почта России" подтвердила частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика.

"Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за "пробный" … Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает", - рассказали в компании РИА Новости.

В компании также отметили, что у взломщиков нет доступа к другим записям.

Напомним, ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в сеть была выложена часть базы данных отправлений "Почты России". Роскомнадзор уже запросил у компании детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании.

Как ранее писал сайт KP.ru, мировой суд в Москве в четверг, 21 апреля, принял решение наложить штраф в размере 60 тысяч рублей на сервис «Яндекс.Еда» за утечку данных пользователей в открытый доступ. Согласно материалам дела, сервис допустил утечку персональных данных, подпав под действие ч. 1 статьи 13.11 КоАП РФ, а максимальное наказание по которой предусматривает штраф в размере 100 тысяч рублей.