CNN: США неофициально запросили ФРГ о возможности включить в обмен с Россией осужденного россиянина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США неофициально запросили ФРГ о возможности включения в обмен заключенными с РФ россиянина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его информации, речь идет о человеке, которого в США и Германии называют сотрудником российских спецслужб Вадимом Красиковым.

Как утверждает телеканал, сведения о запросе подтвердил источник в германском правительстве, тогда как американский чиновник заявил, что речь шла "о проверке статуса" россиянина.

Напомним, как писал сайт KP.ru, 56-летний россиянин Вадим Соколов (Красиков) приговорен к пожизненному заключению за убийство 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Хангошвили был застрелен в берлинском парке Тиргартен в августе 2019 года велосипедистом, который дважды выстрелил в него, проезжая мимо. Россиянин Вадим Соколов был задержан по подозрению в убийстве. Позже следствие объявило, что настоящее имя задержанного – Вадим Красиков.

Также ранее стало известно, что убитый гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в подготовке террористических актов в Беслане и Москве в 2004 году. В Берлине он жил, получив статус беженца.