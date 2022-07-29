В Пентагоне уверены, что украинские военные «не хотели» наносить удар по СИЗО в Еленовке Фото: REUTERS

В Пентагоне уверены, что украинские военные «не хотели» наносить удар по СИЗО в Еленовке (ДНР), в котором содержались пленные бойцы ВСУ и боевики «Азова».

"Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать", - приводит слова высокопоставленного американского чиновника РИА Новости.

Как писал сайт KP.ru, в пятницу, 29 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли исправительную колонию в Еленовке, где находились украинские пленные. Изначально сообщалось о 40 погибших, позже стало известно, что погибли 53 человека. Следственный комитете России после удара ВСУ по СИЗО в Еленовке возбудил уголовное дело.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.